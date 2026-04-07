Ветеран «Спартака» оценил шансы команды в матче Кубка России с «Зенитом» Гладилин считает, что в матче Кубка России «Зенит» — «Спартак» не будет фаворита

В полуфинальном матче Пути регионов Кубка России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» нет явного фаворита, заявил NEWS.ru экс-футболист красно-белых Валерий Гладилин. Он отметил, что команды будут бороться до последнего.

Интересная игра, равные соперники, сложно определить фаворита. В любом случае это трофей, и «Зенит», и «Спартак» будут бороться до последнего. Все будет решаться в моменте, — сказал Гладилин.

Встреча состоится 8 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало матча запланировано на 20:45 мск. Главным арбитром поединка назначен Артем Чистяков. В следующем раунде победитель пары сыграет против «Крыльев Советов» или ЦСКА.

Ранее впервые в Российской премьер-лиге (РПЛ) был забит гол после введения нового правила. Голкипер «Акрона» Игнат Тереховский удерживал мяч в руках дольше разрешенных восьми секунд, что вынудило арбитра назначить угловой удар. Этот стандарт стал результативным: на пятой минуте встречи нападающий ЦСКА Лусиано Гонду отправил мяч в сетку ворот соперника.