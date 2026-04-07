07 апреля 2026 в 14:00

С тестом больше не вожусь. Готовлю конвертики из лаваша с творогом и зеленью — хрустящие, нежные, лучше любой выпечки

Фото: D-NEWS.ru
С тестом больше не вожусь. Беру тонкий лаваш, творог, зелень и яйцо — и через 15 минут на столе золотистые конвертики, которые исчезают быстрее, чем я успеваю их достать из духовки.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака, перекуса или даже ужина с чашкой чая. Получается обалденная вкуснятина: хрустящая румяная корочка, а внутри — нежная творожная начинка с ароматом свежего укропа и зеленого лука, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, 250 г творога, пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), зубчик чеснока, яйцо, соль и перец по вкусу, растительное масло для смазывания. Творог разомните вилкой, добавьте мелко рубленную зелень, измельченный чеснок, яйцо, соль и перец, хорошо перемешайте.

Лаваш нарежьте на квадраты, на каждый выложите начинку, сложите конвертиком или треугольником. Разогрейте сковороду с маслом, выложите конвертики швом вниз, обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета по 2–3 минуты с каждой стороны. Подавайте горячими — эти конвертики хороши и сами по себе, и со сметаной. Они гораздо вкуснее магазинной выпечки, а готовятся из простых продуктов, которые всегда есть под рукой.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
