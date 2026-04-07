07 апреля 2026 в 16:52

Еврокомиссия «потеряла» своих посланников на Украине

Еврокомиссия заявила об отсутствии информации о миссии ЕС в Киеве по «Дружбе»

Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press
У Еврокомиссии нет информации о миссии ЕС, которая отправилась на Украину для оценки состояния трубопровода «Дружба», заявила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. Она подчеркнула, что ее текущее расположение в Брюсселе не отслеживают.

Такая небольшая команда присутствовала на Украине после письма лидеров ЕС [президенту Украины Владимиру] Зеленскому о готовности провести такую миссию. Но у меня нет информации об их нынешнем местонахождении, — отметила Итконен.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что нефтепровод «Дружба» может оказаться востребованным для европейских государств. По словам политика, данный маршрут станет подспорьем при возникновении кризисных явлений или сбоев на альтернативных путях поставок. Пеллегрини подчеркнул: суть диверсификации заключается в обладании разветвленной инфраструктурой, позволяющей получать углеводороды в Словакию по нескольким каналам.

Кроме того, украинский глава Владимир Зеленский утверждает, что на ремонт нефтепровода «Дружба», прокачку по которому Киев прекратил в январе, может уйти от полутора до двух месяцев. По словам президента, именно такой срок назвали специалисты компании «Нафтогаз».

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

