«Хезболла» стерла в порошок объекты на севере Израиля

«Хезболла» атаковала север Израиля в ответ на массированные удары ЦАХАЛ

Шиитская группировка «Хезболла» атаковала север Израиля в ответ на массированные удары ЦАХАЛ по Ливану, сообщило издание Sabrin News. В это время на территории еврейского государства прозвучали сирены воздушной тревоги.

Моджахеды исламского сопротивления <...> обстреляли Аль-Манару из ракетных установок, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ВВС Израиля завершили нанесение очередной серии ударов по Ливану. Удары наносились в течение 10 минут одновременно по Бейруту, долине Бекаа и Южному Ливану. По заявлению военных, всего поражено более 100 целей.

До этого представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри заявил, что ЦАХАЛ продолжит операцию против «Хезболлы» в южных пригородах столицы Ливана Бейрута. Он призвал местных жителей эвакуироваться.

В Тель-Авиве ранее пожаловались, что президент США Дональд Трамп своим решением о двухнедельном перемирии с Ираном заставляет Израиль платить высокую цену. При этом там подчеркнули, что ЦАХАЛ только начала свою операцию в Ливане против «Хезболлы».