09 апреля 2026 в 10:52

«Хезболла» стерла в порошок объекты на севере Израиля

«Хезболла» атаковала север Израиля в ответ на массированные удары ЦАХАЛ

Шиитская группировка «Хезболла» атаковала север Израиля в ответ на массированные удары ЦАХАЛ по Ливану, сообщило издание Sabrin News. В это время на территории еврейского государства прозвучали сирены воздушной тревоги.

Моджахеды исламского сопротивления <...> обстреляли Аль-Манару из ракетных установок, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ВВС Израиля завершили нанесение очередной серии ударов по Ливану. Удары наносились в течение 10 минут одновременно по Бейруту, долине Бекаа и Южному Ливану. По заявлению военных, всего поражено более 100 целей.

До этого представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри заявил, что ЦАХАЛ продолжит операцию против «Хезболлы» в южных пригородах столицы Ливана Бейрута. Он призвал местных жителей эвакуироваться.

В Тель-Авиве ранее пожаловались, что президент США Дональд Трамп своим решением о двухнедельном перемирии с Ираном заставляет Израиль платить высокую цену. При этом там подчеркнули, что ЦАХАЛ только начала свою операцию в Ливане против «Хезболлы».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле ответили на вопрос об отставке Гладкова
Спецборт МЧС России доставил в Дагестан свыше 23 тонн гуманитарной помощи
Профессор объяснил, как спастись при встрече с диким животным
Британия разозлилась из-за прохода российского фрегата через Ла-Манш
Врач дал советы, как помочь пострадавшему в ДТП человеку
Пенсионерку несли до скорой из-за нечищеных дорог
Почему не работает Telegram сегодня, 9 апреля: сбои, когда заблокируют
В ЦАХАЛ заявили о ликвидации секретаря генсека «Хезболлы»
В ФСБ раскрыли последствия действий агента СБУ в Чите
Российская пара потребовала 15 млн рублей после неудачной вазэктомии
Траурные венки и рыдания: как провожают в последний путь убитую учительницу
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 апреля: где сбои в России
«Наблюдаем игру»: раскрыта хитрость европейцев в отношениях с Трампом
Вскрылась новая мошенническая схема с голосовыми сообщениями бойцам СВО
Солистка группы «Мираж» раскрыла, как готовится к дачному сезону
«Возможности ограничены»: политолог оценил идею Трампа наказать НАТО
«Хезболла» стерла в порошок объекты на севере Израиля
Дом без усилий: как меняется роль бытовых задач
Экс-чиновника Минобороны осудили за взятку и оштрафовали на 19,9 млн рублей
В России станет больше оснований для выдворения мигрантов
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

