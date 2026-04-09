«Возможности ограничены»: политолог оценил идею Трампа наказать НАТО

Европа в ближайшее время не намерена подстраиваться под давление президента США Дональда Трампа, так как его реальные возможности для введения санкций и тарифов против союзников по НАТО серьезно ограничены, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, угрожать европейским государствам бессмысленно и потому, что многие предыдущие решения главы Белого дома уже были отменены Верховным судом.

Трампу бессмысленно угрожать Европе тарифами, потому что его возможности сейчас ограничены, многие из них, которые он вводил, в итоге были отменены Верховным судом. Вот и остается США и европейским странам пытаться друг друга обмануть. Американцы упрашивают Европу первыми сунуться в Ормузский пролив. Те соскакивают с этой темы и говорят, что это ответственность Соединенных Штатов. Сейчас подстраиваться под давление Трампа, я думаю, европейские союзники по НАТО не видят смысла. Тем более что в странах Европы уверены: главу Белого дома уже пересидели. До выборов в конгресс полгода, а на них, судя по всему, уверенно побеждают демократы, — сказал Дудаков.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Трамп разочарован в Альянсе. Он отметил, что американский лидер, по результатам их встречи в Белом Доме, остался не в лучшем расположении духа.