09 апреля 2026 в 10:54

«Возможности ограничены»: политолог оценил идею Трампа наказать НАТО

Политолог Дудаков: Европа не будет подстраиваться под давление Трампа

Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Европа в ближайшее время не намерена подстраиваться под давление президента США Дональда Трампа, так как его реальные возможности для введения санкций и тарифов против союзников по НАТО серьезно ограничены, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, угрожать европейским государствам бессмысленно и потому, что многие предыдущие решения главы Белого дома уже были отменены Верховным судом.

Трампу бессмысленно угрожать Европе тарифами, потому что его возможности сейчас ограничены, многие из них, которые он вводил, в итоге были отменены Верховным судом. Вот и остается США и европейским странам пытаться друг друга обмануть. Американцы упрашивают Европу первыми сунуться в Ормузский пролив. Те соскакивают с этой темы и говорят, что это ответственность Соединенных Штатов. Сейчас подстраиваться под давление Трампа, я думаю, европейские союзники по НАТО не видят смысла. Тем более что в странах Европы уверены: главу Белого дома уже пересидели. До выборов в конгресс полгода, а на них, судя по всему, уверенно побеждают демократы, — сказал Дудаков.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Трамп разочарован в Альянсе. Он отметил, что американский лидер, по результатам их встречи в Белом Доме, остался не в лучшем расположении духа.

США
Дональд Трамп
НАТО
Европа
Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
