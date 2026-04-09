09 апреля 2026 в 10:57

«Наблюдаем игру»: раскрыта хитрость европейцев в отношениях с Трампом

Политолог Дудаков: в НАТО поняли, что Трамп хочет их подставить в войне с Ираном

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Страны НАТО осознали, что президент США Дональд Трамп намеревается подставить их в военном конфликте с Ираном, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. В то же время, по его словам, Вашингтон рассчитывает на помощь европейцев в вопросе обеспечения свободного прохода через Ормузский пролив.

На текущий момент мы наблюдаем очень своеобразную трансатлантическую игру между США и европейцами. Как мы видим по инсайдам в западной прессе, американская администрация упрашивает их, требует придумать какой-то план обеспечения судоходства в Ормузском проливе, потому что сами Штаты разблокировать его не способны. В НАТО отлично понимают, что американцы их подставляют, поэтому проявлять инициативу не хотят. Они проводят слушания, периодически делают громкие заявления, что сформировали коалицию для обеспечения свободы судоходства, но это просто риторика. В этой связи Трамп публично декларирует определенные угрозы в отношении стран Альянса, — пояснил Дудаков.

Он подчеркнул, что США осознают риск быстрой гибели своих военных кораблей в Ормузском проливе в случае их отправки туда. По словам американиста, угроза связана с возможностью атаки с использованием мин, безэкипажных катеров и противокорабельных ракет. В связи с этим, пояснил Дудаков, Штаты стремятся переложить ответственность за возможные действия на европейские страны.

Ранее сообщалось, что команда Трампа рассматривает возможность «наказания» некоторых членов НАТО за их позицию в конфликте с Ираном. По информации зарубежных СМИ, обсуждался вариант вывода войск из стран, не поддержавших действия США.

Мир
США
НАТО
Иран
Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

