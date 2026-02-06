Правовед пояснила, сколько дней отпуска можно получить во время декрета Покровская: отпуск во время декрета назначается так же, как и во время работы

Право на ежегодный оплачиваемый отпуск сохраняется у женщины и во время нахождения в декретном отпуске, заявила в интервью РИА Новости ассистент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права, патентный поверенный РФ Анна Покровская. По ее словам, отпускные дни накапливаются так же, как если бы сотрудница продолжала работать.

Специалист пояснила, что период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до трех лет включается в стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Это означает, что за каждый полный календарный год декрета у работницы продолжает «зарабатываться» положенный ей отдых — как основной (28 дней), так и дополнительный, если он предусмотрен трудовым договором или законом.

Если раньше получали, скажем, 35 дней, то и в годы декрета накапливается столько же. После возвращения на работу сотрудница вправе взять скопившиеся отпуска сразу или распределить по договоренности с работодателем, — указала Покровская.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что элементы так называемого «совместного декрета» позволят облегчить быт только что родивших матерей. Он предложил отпускать в оплачиваемый отпуск ближайших родственников новорожденных.