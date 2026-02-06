Определен правовой статус задержанных около базы в США россиянок ICE: задержанные у базы США россиянки находились в стране нелегально

Две гражданки России, задержанные в Калифорнии в январе при попытке въезда на территорию военной базы Кэмп-Пендлтон, не имели законного права находиться в США, сообщили ТАСС представитель Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE). Обе попали в поле зрения федеральных агентов 17 января.

Расследование установило, что Наталья Дудина и Кристина Малышко въехали в Соединенные Штаты через пункт пропуска Сан-Исидро на границе с Мексикой еще в декабре 2021 года. С тех пор они пребывали в стране с нарушением миграционного законодательства.

В ICE отметили, что россиянки останутся под стражей до завершения всех процедур. В отношении Дудиной инициирована процедура депортации. Также стало известно, что в 2023 году ее задерживала полиция Лос-Анджелеса по обвинению в домашнем насилии, но затем отпустила.

