06 февраля 2026 в 04:18

Определен правовой статус задержанных около базы в США россиянок

ICE: задержанные у базы США россиянки находились в стране нелегально

Флаг США на здании американского посольства Флаг США на здании американского посольства Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Две гражданки России, задержанные в Калифорнии в январе при попытке въезда на территорию военной базы Кэмп-Пендлтон, не имели законного права находиться в США, сообщили ТАСС представитель Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE). Обе попали в поле зрения федеральных агентов 17 января.

Расследование установило, что Наталья Дудина и Кристина Малышко въехали в Соединенные Штаты через пункт пропуска Сан-Исидро на границе с Мексикой еще в декабре 2021 года. С тех пор они пребывали в стране с нарушением миграционного законодательства.

В ICE отметили, что россиянки останутся под стражей до завершения всех процедур. В отношении Дудиной инициирована процедура депортации. Также стало известно, что в 2023 году ее задерживала полиция Лос-Анджелеса по обвинению в домашнем насилии, но затем отпустила.

Ранее появилась информация, что жителям Якутска грозят тюремный срок и депортация из-за проникновения в заброшенный отель в Паттайе. Ночную вылазку совершила многодетная мать, ее дочь-школьница и пятеро друзей девочки в возрасте от 16 до 18 лет. Группу туристов обнаружили охранники спустя полчаса после проникновения. Они приняли россиян за воров и вызвали полицию.

