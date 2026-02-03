МИД Белоруссии сообщил о соглашении по поводу Евразийской хартии МИД Белоруссии: РФ, Иран, КНДР и Мьянма готовы обсудить Евразийскую хартию

Россия, Белоруссия, Иран, КНДР и Мьянма договорились о начале официальных консультаций по формированию Евразийской хартии многообразия и многополярности, сообщили в МИД Белоруссии. Ведомство подчеркнуло, что проект направлен на создание новой архитектуры безопасности и сотрудничества.

Мы соглашаемся начать инклюзивный консультативный процесс по Евразийской хартии в евразийском формате с целью обсуждения соответствующих субстантивных и процедурных вопросов, связанных с идеей разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, — добавили в министерстве.

Ранее главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Максим Рыженков провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили предложение президента США Дональда Трампа о создании Совета мира по урегулированию в секторе Газа. Министры также уделили внимание графику предстоящих встреч на высшем уровне и дальнейшему продвижению совместной инициативы по формированию Евразийской хартии.