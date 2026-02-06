Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 03:59

Раскрыты подробности предстоящих похорон сына Каддафи

РИА Новости: похороны сына Каддафи не будут ограниченными или закрытыми

Сейф аль-Ислам Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Церемония прощания с сыном бывшего лидера Ливии Сейфом аль-Исламом Каддафи пройдет открыто и с участием международных гостей, сообщил РИА Новости глава общественного совета племени Каддафа Али Рамадан. Траурная церемония состоится 6 февраля в городе Бени-Валид.

Мероприятие не будет носить закрытого характера, уточнил Рамадан. На него приглашены не только жители Ливии, но и гости из арабских и соседних государств. Также аккредитацию смогут получить журналисты ведущих мировых СМИ. При этом организаторы установили ограничения.

Мы приглашаем освещать церемонию похорон все радиостанции и телеканалы, кроме израильских <…>. Исключение составляют те, чьи руки запятнаны преступлениями против Муаммара Каддафи и ливийского народа, — констатировал Рамадан.

Ранее сообщалось, что Сейф аль-Ислам Каддафи был убит в результате нападения во дворе его дома в Ливии. По информации источника, он получил смертельное ранение в своем саду от четырех нападавших, которые затем скрылись с места преступления. Перед нападением были отключены все камеры видеонаблюдения.

