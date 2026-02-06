Росфинмониторинг объяснил лимит на внесение наличных через банкомат Росфинмониторинг: лимит на внесение наличных через банкомат помешает мошенникам

Ограничение до 1 млн рублей в месяц для физических лиц суммы внесения наличных через банкоматы вызвано борьбой с отмыванием преступных доходов, сообщила РБК пресс-служба Росфинмониторинга. В частности, такая мера затруднит использование банковских счетов, открытых на подставных лиц (дропов).

Внесение наличных через банкоматы является одним из способов легализации средств, полученных нелегально. Эта оценка была дана в Национальном обзоре рисков отмывания доходов и финансирования терроризма за 2022 год. Злоумышленники часто используют счета, открытые на подставных лиц, для зачисления денег из сомнительных источников.

Введение лимита на пополнение счета через банкоматы потенциально будет способствовать снижению указанных рисков, в том числе связанных с использованием счетов, открытых на подставных физических лиц (дропов), в различных противоправных схемах, — пояснили в ведомстве.

Если у банка возникнут обоснованные подозрения, его сотрудники по закону имеют право запросить у клиента документы, подтверждающие происхождение вносимых денег. Предлагаемое ограничение не должно затронуть большинство законопослушных граждан, чьи операции обычно не превышают установленный порог.

Инициатива пока находится на стадии обсуждения и проработки — соответствующий законопроект готовится при участии Росфинмониторинга и регуляторов. Как заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, введение ограничения по внесению наличных в банкомат будет способствовать «обелению» экономики.