Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 00:09

Житель Нижнего Новгорода оказался в положении «живого трупа»

«112»: нижегородца больше двух лет считают мертвым из-за ошибки при опознании

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Житель Нижнего Новгорода несколько лет безуспешно пытается вернуть себе статус живого человека, сообщил Telegram-канал «112». Из-за роковой ошибки незнакомца его официально считают умершим.

Все началось в 2024 году, когда Андрей Федорович не смог продать дом и устроиться на работу. Выяснилось, что во всех госорганах он не значится. В полиции ему сообщили шокирующую новость: по документам он мертв.

Оказалось, что в ноябре 2023 года при опознании найденного тела загадочный прохожий указал на него. Причем других родственников у Андрея на тот момент уже не было. Несмотря на наличие жены, ошибочное заключение было оформлено. Суд лишь установил, что к делу причастно некое третье лицо, личность которого неизвестно.

Мужчина уже два года находится в правовом вакууме. Он не может работать, получить медицинскую помощь или совершать сделки.

ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга Игорь Байков два месяца пытается доказать, что жив. По его словам, мужчине вручили свидетельство о его смерти, а также отказали в получении медицинских и банковских услуг. К проверке обстоятельств подключились прокуратура и Следственный комитет.

Нижний Новгород
суды
полиция
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Искупите вину»: в РФПИ призвали Стармера подать в отставку
Проблемы со здоровьем, долги, мнение об СВО: где сейчас Лолита Милявская
Житель Нижнего Новгорода оказался в положении «живого трупа»
Пираньи устроили кровавую расправу на популярном пляже в Аргентине
Воспитала Навку, Костомарова и Авербуха: как живет тренер чемпионов Линичук
Яркий образ Канделаки, Прилучный с Брутян: премьера «Сказки о царе Салтане»
Российские силы сбили 17 украинских «птичек» за пять часов
Канадские «Робины Гуды» обокрали продуктовый магазин в знак протеста
Жителям Таджикистана стало доступно «детище» Маска
«Хочет жить в Голливуде»: легенда «Рейнджерс» Панарин нашел новый клуб
Трамп сообщил о своей роли в предотвращении ядерных конфликтов
В Раде объяснили, почему переговоры по Украине пока не имеют смысла
Скандал с виллами на Бали, споры в Сети, развод: как живет Лариса Гузеева
«Как Скорсезе»: Андреасян ответил, почему часто снимает в фильмах свою жену
«Нормально»: актер Дужников оценил игру блогеров без актерского образования
Трамп признался, что хотел бы сделать с нынешним ДСНВ
«Акт самообороны»: Медведев дал характеристику спецоперации на Украине
«Хоть завтра»: Россия готова к запуску рейсов в латиноамериканскую страну
В Минфине США вновь пригрозили России ограничениями
Утвержден минимум баллов по ЕГЭ для поступления в медвузы в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно
Общество

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.