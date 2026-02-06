Житель Нижнего Новгорода оказался в положении «живого трупа» «112»: нижегородца больше двух лет считают мертвым из-за ошибки при опознании

Житель Нижнего Новгорода несколько лет безуспешно пытается вернуть себе статус живого человека, сообщил Telegram-канал «112». Из-за роковой ошибки незнакомца его официально считают умершим.

Все началось в 2024 году, когда Андрей Федорович не смог продать дом и устроиться на работу. Выяснилось, что во всех госорганах он не значится. В полиции ему сообщили шокирующую новость: по документам он мертв.

Оказалось, что в ноябре 2023 года при опознании найденного тела загадочный прохожий указал на него. Причем других родственников у Андрея на тот момент уже не было. Несмотря на наличие жены, ошибочное заключение было оформлено. Суд лишь установил, что к делу причастно некое третье лицо, личность которого неизвестно.

Мужчина уже два года находится в правовом вакууме. Он не может работать, получить медицинскую помощь или совершать сделки.

ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга Игорь Байков два месяца пытается доказать, что жив. По его словам, мужчине вручили свидетельство о его смерти, а также отказали в получении медицинских и банковских услуг. К проверке обстоятельств подключились прокуратура и Следственный комитет.