Стали известны мотивы водителя самосвала, дважды наехавшего на людей RT: водитель самосвала мог наехать на людей в Новосибирске из-за конфликта

Водитель самосвала, который наехал на людей в Новосибирске, мог сделать это из-за конфликта, пишет RT со ссылкой на свой источник. Злоумышленник протаранил оппонентов два раза.

По предварительным данным, на месте происшествия незадолго до ДТП случилась драка. В потасовке поучаствовал водитель грузового автомобиля.

Личность мужчины уже установили. Сейчас его разыскивают.

Ранее в Новосибирске водитель грузовика сначала медленно сдал назад, а затем резко ускорился и наехал на стоящих людей. После этого мужчина за рулем повторил действия, но уже на большей скорости. Пострадавшие успели разбежаться, госпитализация им не потребовалась.

До этого пьяный водитель без прав наехал на мать с трехмесячным ребенком в коляске в селе Верхнепашино Красноярского края. Мальчика с серьезными травмами доставили в больницу.