Рыдающие у автозака коллеги арестованного главреда Baza попали на видео

Подчиненные главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова пришли к Замоскворецкому суду Москвы, передает корреспондент NEWS.ru. Сотрудники интернет-издания плачут у автозака, который приехал к зданию суда.

Некоторые из работников Baza пытаются заглянуть в окна спецмашины, пока девушки рыдают, обняв друг друга. Суд заключил Трифонова под стражу до 20 сентября. Защита настаивала на том, что главред канала не признает вину и характеризуется исключительно положительно. В связи с этим адвокат Алексей Михальчик просил суд не избирать меру пресечения, связанную с лишением свободы.

По версии Следственного комитета РФ, журналисты Baza платили сотрудникам правоохранительных органов в Белгородской области, Краснодарском и Красноярском краях, чтобы получать служебные данные, которые затем публиковались в Baza. Трифонов в свою очередь утверждал, что действительно иногда платил за материалы, но исключительно о спортивных и светских мероприятиях.

Трифонову и продюсеру Татьяне Лукьяновой грозит до 12 лет лишения свободы. Это максимальное наказание по статье о даче взятки полицейским. Кроме того, журналистов могут оштрафовать на сумму от 1 млн до 3 млн рублей.