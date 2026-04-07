07 апреля 2026 в 10:46

В Новосибирске пройдет суд над женщиной, сбившей пешехода

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Новосибирске будут судить местную жительницу, сбившую пешехода, сообщает «КП-Новосибирск». После аварии пострадавшему диагностировали перелом позвоночника в поясничном отделе и контузию нерва спинного мозга, разрыв мениска в левом колене и повреждение барабанной перепонки. Из-за полученных травм пострадавший практически полностью оглох на левое ухо.

От удара я пролетел около семи метров и потерял сознание, очнулся только к приезду скорой. Вокруг было много прохожих: они снимали все на телефон. И только один человек догадался позвонить в скорую. Реанимация приехала буквально через пару минут, меня увезли в медсанчасть № 25. Сама женщина-водитель, которая была за рулем сбившей меня иномарки, вышла из автомобиля, но помощь не вызывала, — рассказал пострадавший.

Отмечается, что водитель не признала вину. Она заявила, что ехала на зеленый свет и не увидела пешехода, так как ее ослепило солнце. Заседание назначили на конец мая.

Ранее сообщалось, что четверо детей получили ранения в ДТП с эвакуатором и иномаркой на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге. 31-летний водитель эвакуатора проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в Mercedes-Benz, двигавшийся во встречном направлении.

