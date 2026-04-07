В Новосибирске пройдет суд над женщиной, сбившей пешехода

В Новосибирске будут судить местную жительницу, сбившую пешехода, сообщает «КП-Новосибирск». После аварии пострадавшему диагностировали перелом позвоночника в поясничном отделе и контузию нерва спинного мозга, разрыв мениска в левом колене и повреждение барабанной перепонки. Из-за полученных травм пострадавший практически полностью оглох на левое ухо.

От удара я пролетел около семи метров и потерял сознание, очнулся только к приезду скорой. Вокруг было много прохожих: они снимали все на телефон. И только один человек догадался позвонить в скорую. Реанимация приехала буквально через пару минут, меня увезли в медсанчасть № 25. Сама женщина-водитель, которая была за рулем сбившей меня иномарки, вышла из автомобиля, но помощь не вызывала, — рассказал пострадавший.

Отмечается, что водитель не признала вину. Она заявила, что ехала на зеленый свет и не увидела пешехода, так как ее ослепило солнце. Заседание назначили на конец мая.

