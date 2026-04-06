Московский лихач на скорости протащил дорожного инспектора по дороге Волк: в Москве водитель протащил дорожного инспектора по асфальту

Московский автомобилист на скорости протащил дорожного инспектора по асфальту, передает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, сотрудник получил травмы.

В публикации уточняется, что водитель отказался показать документы и собирался скрыться с места происшествия, резко нажав газ. В этом время сотрудник Госавтоинспекции схватил водителя за плечо. Позднее оказалось, что дебошир оставил автомобиль на заправке на МКАДе, а затем на такси доехал до поселка Мирный в Люберецком районе. Там он пересел на другую машину, предварительно сняв с авто номера, чтобы сбить правоохранителей со следа.

