Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 12:04

Московский лихач на скорости протащил дорожного инспектора по дороге

Волк: в Москве водитель протащил дорожного инспектора по асфальту

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Московский автомобилист на скорости протащил дорожного инспектора по асфальту, передает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, сотрудник получил травмы.

В публикации уточняется, что водитель отказался показать документы и собирался скрыться с места происшествия, резко нажав газ. В этом время сотрудник Госавтоинспекции схватил водителя за плечо. Позднее оказалось, что дебошир оставил автомобиль на заправке на МКАДе, а затем на такси доехал до поселка Мирный в Люберецком районе. Там он пересел на другую машину, предварительно сняв с авто номера, чтобы сбить правоохранителей со следа.

Ранее в Хабаровском крае возбудили уголовное дело против водителя Lexus, который насмерть сбил инвалида-колясочника. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Водитель бросил машину на трассе в 17 километрах от поселка Маго и скрылся. Трагедия произошла в Николаевске-на-Амуре.

Тем временем следователи возбудили уголовное дело после ДТП с пассажирским автобусом, перевозившим детей в Петровском районе Саратовской области. Речь идет о статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Москва
ДТП
аварии
автомобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне высказали свое отношение к заимствованию иностранных слов
Королевская семья Британии: новости, испытание Карла III для Уильяма и Кейт
«Не показывать прыть»: Лукашенко об одной из сторон в иранском конфликте
В Дагестане эвакуируют 119 пассажиров поездов
В Госдуме планируют исправить проблемы с водой в СНТ
Имущество обвиненного в коррупции российского замгубернатора арестовали
Стало известно об уроне нефтяного конкурента РФ от войны с Ираном
DDoS-атаки на РФ выросли в десятки раз из-за слухов о блокировке Telegram
Платформа VK AdBlogger снизила порог входа в программы монетизации
У школьницы из России диагностировали инсульт в 11 лет
Политолог предположил, что будет с Трампом в случае конфликта США с Кубой
Орбан намекнул на возможного виновника подрыва «Турецкого потока»
Почему не работает Telegram сегодня, 6 апреля: замедление, когда заблокируют
Сергеевка, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 6 апреля
Режим локальной ЧС ввели в микрорайоне Геленджика после атаки БПЛА
«Одноклассники» презентуют эксклюзивный видеопроект «Кухня с Дадали»
Юрист ответил, что грозит вытолкнувшему проводницу из поезда дебоширу
Лукашенко призвал ОДКБ быть аккуратнее в работе с одной страной СНГ
Власти Новороссийска сообщили о разрушениях после ночной атаки
Военэксперт высмеял амбиции Украины вести боевые действия еще 10 лет
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.