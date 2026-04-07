Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 12:01

Под эти однолетники всегда оставляю грядку: как порхающие бабочки и огоньки — можно сеять сразу в грунт

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Каждый сезон все больше дачников отказываются от сложной рассады и выбирают цветы, которые можно просто посеять в землю — и забыть о хлопотах. Такие смеси однолетников создают эффект живой клумбы, где постоянно что-то цветет, переливается и меняется.

В одной грядке можно сочетать сразу несколько видов: астры помпонные, агератум, алиссум, махровую гвоздику, вербену, годецию, левкой, нивяник и портулак. Каждый из них дает свой эффект: одни выглядят как пушистые шарики, другие — как легкие облака или яркие огоньки на клумбе. В результате получается живая картина, которая постоянно меняется в течение сезона.

Интересный факт: многие из этих цветов привлекают пчел и бабочек, поэтому клумба буквально оживает. А такие растения, как алиссум, еще и наполняют сад медовым ароматом. При этом большинство из них устойчивы к засухе и спокойно переносят перепады погоды.

Сеять их можно прямо в открытый грунт весной, без выращивания рассады. Они быстро всходят, хорошо адаптируются к разным почвам и цветут с начала лета до осени. Такая грядка — идеальный вариант для тех, кто хочет яркого сада без лишних усилий: посадили один раз — и все лето любуетесь.

Ранее мы рассказывали о цветке для тех, кто не любит поливать. Засухоустойчив, не боится ветра и способен цвести в жару.

Проверено редакцией
Читайте также
Красота 12 месяцев в году: какие сухоцветы обязательно нужны в вашем саду
Семья и жизнь
Живой ковер, который не вытоптать: цветет алыми звездами и зимует без укрытия
Общество
Салат «Дачный» стругается за 7 минут. Просто объедение, и варить ничего не надо
Общество
Посейте в мае — и в августе ваш сад утонет в лавандовых бусинах. Этот многолетник цветет без перерыва до октября
Общество
Агроном дал советы, как защитить огород от апрельских заморозков
Общество
цветы
клумбы
дача
огороды
огород
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин затушил Вечный огонь оригинальным способом
В Госдуме поддержали увеличение МРОТ
Раскрыты результаты российской ПВО за сутки
Молодую девушку из ЛНР заподозрили в госизмене и работе на Киев
Почему не работает WhatsApp 7 апреля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Появились данные о темном прошлом застрелившего родителей из «Сайги»
Замглавы Кубани Коробка проигнорировал суд по делу об изъятии имущества
HR-эксперт назвала востребованные специальности в ближайшем будущем
Экономист предупредил россиян с неофициальными доходами о возможных рисках
Подсчитан ущерб бюджету Анапы от действий замглавы города
Уголовное дело возбудили против вице-губернатора Кубани
Совравшего о службе на СВО россиянина наказали
В РПЦ объяснили, почему не стоит ходить на кладбище в день Пасхи
Политолог объяснил, почему смерть Хаменеи нанесет США непоправимый ущерб
Минтруд разъяснил, можно ли уволить работника во время больничного
Дробышево, Липовка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 апреля
Песков ответил на вопрос о последствиях атаки ВСУ на КТК
План «Перехват» в Таганроге: мужчина расстрелял мать и отца из карабина?
СМИ раскрыли детали отвергнутого США мирного плана Ирана
Названы самые интригующие пары второго раунда Кубка Гагарина
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.