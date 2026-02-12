«Намного важнее»: Барщевский вспомнил два важных совета от Падвы

Адвокат Михаил Барщевский вспомнил, что его коллега Генрих Падва дал ему два важнейших совета, которые он не видел ни в одном учебнике, передает корреспондент NEWS.ru. На церемонии прощания он уточнил, что речь идет о том, как относиться к своей работе и как строить взаимоотношения с подзащитными.

Как относиться к своей функции, к своей работе — первый совет. И второй, как строить взаимоотношения с подзащитными. Эти два совета были намного важнее, чем все то, что я до этого и после этого посчитал в учебниках, в мемуарах, — поделился Барщевский.

Также адвокат вспомнил случай, когда Падва позвонил ему после того, как он временно отошел от адвокатской деятельности. Тогда коллега напомнил ему о том, что адвокат должен оставаться человеком и не забывать о своей основной задаче — защищать граждан.

Ранее профессор, председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена отметил высокую квалификацию ушедшего специалиста. Он подчеркнул, что для него Падва был настоящим учителем, наравне с другим известным адвокатом Генри Резником. Профессор выразил благодарность умершему коллеге за переданный опыт и отметил, что смерть Падвы стала большой потерей для адвокатуры.