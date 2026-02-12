«Всю жизнь ношу с собой»: коллега Падвы поблагодарил его за переданный опыт

Анатолий Кучерена (в центре) на церемонии прощания с адвокатом Генрихом Падвой в траурном зале на улице Маршала Тимошенко в Москве

Адвокат Генрих Падва был очень высококвалифицированным специалистом в своей области, его смерть стала большой потерей, заявил на церемонии прощания его коллега, доктор юридических наук, профессор, председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена. По его словам, Падва был для него настоящим учителем наравне с Генри Резником. Кучерена поблагодарил умершего коллегу за переданный опыт, передает корреспондент NEWS.ru

Генрих Павлович и Генри Маркович иногда журили меня за какие-то неправильные действия. Я это всю жизнь ношу с собой и я за это очень благодарен. <…> Адвокатура сегодня потеряла очень высококвалифицированного специалиста, — заявил Кучерена.

Церемония прощания с Падвой началась в траурном зале Центральной клинической больницы в Москве в четверг, 12 февраля. Проводить юриста России в последний путь пришли родные, друзья и коллеги. Перед входом в зал установлен черно-белый портрет адвоката в большой рамке. Люди приносят на церемонию букеты красных и белых роз. Мэтр российской адвокатуры скончался 9 февраля в возрасте 94 лет из-за инсульта.