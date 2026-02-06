Вкусная картошка на сковородке: две добавки — и блюдо получается просто огонь

Этот рецепт — настоящая находка для быстрого ужина или сытного завтрака. Обычная картошка с яйцами превращается в ароматное и нежное блюдо с тянущимся сыром и свежей зеленью. Готовится просто, из доступных продуктов, а результат всегда радует. Подходит, когда нужно вкусно накормить семью без лишних хлопот.

Ингредиенты: картофель — 3 средних шт., яйца — 2 шт., колбасный сыр — 5-6 колечек, молоко — чуть меньше 1 стакана, зелень — по вкусу, чеснок — по желанию, специи — по вкусу, зелёный горошек — по желанию, растительное масло — для жарки.

Приготовление: картофель очищают и натирают на крупной тёрке. В миске взбивают яйца с молоком, солью и специями. Сковороду хорошо разогревают и слегка смазывают маслом. Выкладывают тёртый картофель плотным слоем и заливают яично-молочной смесью так, чтобы она слегка покрывала овощи. Сверху раскладывают нарезанный плавленый сыр, добавляют зелень, чеснок и по желанию зелёный горошек. Накрывают крышкой. Готовят на медленном огне около 7 минут, пока картофель не станет мягким, а сыр не расплавится. Затем крышку снимают, аккуратно разрезают блюдо на порции и выкладывают на тарелки.

