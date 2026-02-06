Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 11:35

Вкусная картошка на сковородке: две добавки — и блюдо получается просто огонь

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рецепт — настоящая находка для быстрого ужина или сытного завтрака. Обычная картошка с яйцами превращается в ароматное и нежное блюдо с тянущимся сыром и свежей зеленью. Готовится просто, из доступных продуктов, а результат всегда радует. Подходит, когда нужно вкусно накормить семью без лишних хлопот.

Ингредиенты: картофель — 3 средних шт., яйца — 2 шт., колбасный сыр — 5-6 колечек, молоко — чуть меньше 1 стакана, зелень — по вкусу, чеснок — по желанию, специи — по вкусу, зелёный горошек — по желанию, растительное масло — для жарки.

Приготовление: картофель очищают и натирают на крупной тёрке. В миске взбивают яйца с молоком, солью и специями. Сковороду хорошо разогревают и слегка смазывают маслом. Выкладывают тёртый картофель плотным слоем и заливают яично-молочной смесью так, чтобы она слегка покрывала овощи. Сверху раскладывают нарезанный плавленый сыр, добавляют зелень, чеснок и по желанию зелёный горошек. Накрывают крышкой. Готовят на медленном огне около 7 минут, пока картофель не станет мягким, а сыр не расплавится. Затем крышку снимают, аккуратно разрезают блюдо на порции и выкладывают на тарелки.

Ранее мы делились рецептом салата «Вкусняшка» с пекинской капустой и яйцом. Сочный, сытный и очень вкусный.

Проверено редакцией
картошка
картофель
яйца
сыр
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД рассказали, за что операторов связи обяжут платить наравне с банками
В Кремле раскрыли, встретится ли Путин с главой ОБСЕ
Песков: Путину докладывают о расследовании покушения на генерала Алексеева
Реабилитолог назвал самый полезный вид зимнего спорта
Заставлял исполнять фантазии на видео: дед совратил четырехлетнюю внучку
Российские войска поразили предприятия ВПК, энергетику и транспорт Украины
«Хотел пошутить»: в российском регионе подросток пригрозил взорвать школу
Российская ПВО уничтожила более тысячи беспилотников за неделю
Петербуржец попытался оспорить отцовство, чтобы избежать уплаты алиментов
Учебный день в омской школе закончился для ребенка падением из окна
Врач объяснил, почему россиянка могла умереть в Египте
В Минобороны рассказали об освобождении еще восьми населенных пунктов
Сабуров случайно избежал задержания в Екатеринбурге в начале февраля
Названа сумма, которую остались должны наследнице Баталова Цивин и Дрожжина
Врач назвала способы снижения аппетита
Киев потерял еще один населенный пункт в Сумской области
Стало известно, при какой сумме долга могут запретить выезд из России
Стало известно, что будет с миллионным имуществом комика Сабурова
Стало известно, кому достанется наследство вдовы Баталова
США раскрыли главную «хотелку» Трампа по новому оружейному договору
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.