Салат «Вкусняшка» с пекинской капустой и яйцом — сочный, сытный и очень вкусный

Салат «Вкусняшка» готовится за считанные минуты, а результат всегда радует. Хрустящая пекинская капуста, свежий огурец, нежные яйца и ароматная колбаса создают идеальное сочетание для повседневного и праздничного стола. Простой состав, минимум усилий — и вкусный салат уже на столе.

Ингредиенты: пекинская капуста — 250 г, свежий огурец — 1–2 шт., колбаса или ветчина — 150 г, яйца — 3 шт., лук — 1 небольшая головка, майонез — по вкусу, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу.

Пекинскую капусту тонко шинкуют и перекладывают в салатник. Огурец нарезают крупной соломкой. Колбасу также нарезают соломкой. Яйца отваривают вкрутую, очищают и нарезают кубиками или полосками. Лук режут тонкими полукольцами. Все ингредиенты соединяют в миске, добавляют майонез, соль и перец. Аккуратно перемешивают до однородности. Подают сразу или после лёгкого охлаждения — салат получается свежим, нежным и очень аппетитным.

