Идеальное блюдо для ужина: нежные тефтели в «корзинках» из пюре. Запекаю в духовке — и готов целый кулинарный набор

Все компоненты готовятся параллельно и собираются буквально за пару минут. Дальше работает духовка, освобождая вам время. А в результате — полноценное, горячее блюдо, которое гарантированно понравится и детям, и взрослым.

Картофель (4-5 шт.) очищаю, отвариваю до мягкости в подсоленной воде. Сливаю воду, разминаю в пюре. Добавляю в горячее пюре кусочек сливочного масла, 1 яйцо, 50 г тертого сыра и 2 ст. л. муки. Тщательно перемешиваю до однородной, пластичной массы.

Для фарша мелко нарезаю одну луковицу, обжариваю ее до золотистого цвета и остужаю. В миске смешиваю 300 г мясного фарша (свино-говяжий), обжаренный лук, 2 ст. л. отварного риса, мелко нарезанную петрушку, соль, любимые специи и 1 яйцо. Вымешиваю фарш до клейкости.

Формочки для маффинов или небольшие керамические горшочки смазываю растительным маслом. Руки смачиваю в холодной воде. Беру порцию картофельного пюре и аккуратно распределяю его по стенкам и дну формочки, формируя «чашечку» с бортиками.

В каждую картофельную «чашечку» кладу по 1 ст. л. мясного фарша, слегка утрамбовывая. Сверху щедро посыпаю оставшимся тертым сыром (50 г).

Ставлю формочки на противень и отправляю в разогретую до 190°C духовку на 35-40 минут. Блюдо готово, когда сыр расплавится и зарумянится, а фарш внутри пропечется. Даю немного остыть в формах, затем аккуратно поддеваю ножом и выкладываю на тарелки.

