06 февраля 2026 в 14:26

«Есть понимание»: Лавров о готовности руководства ОБСЕ преодолеть кризис

Лавров: Швейцария действительно стремится преодолеть кризис в ОБСЕ

Сергей Лавров
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, председательствующий в ОБСЕ, а также генсек организации Феридун Синирлиоглу действительно стремятся преодолеть кризис в межгосударственном объединении, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместных переговоров. По его словам, в ОБСЕ есть осознание, с чем нужно работать. Прямая трансляция ведется на сайте МИД РФ.

Нам кажется, что у швейцарского председательства, у генерального секретаря, есть понимание глубины кризиса, и есть желание постараться как-то преодолеть нынешнюю ситуацию, — сказал он.

Ранее Лавров заявил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности и безопасности. По его словам, тема будет поднята после того, как прояснится позиция Белого дома по ключевым аспектам.

До этого глава МИД заявил, что Россия однажды «обожглась», поверив гарантиям Запада о нерасширении НАТО на восток. Так он ответил на вопрос, верно ли считать, что отказ Москвы вести переговоры не на своих условиях объясняется обманом со стороны западных стран.

