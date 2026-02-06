Зимняя Олимпиада — 2026
Картофель, творог и щепотка соды. Забытый рецепт лепешек «По-полтавски»: нежные, пористые и очень воздушные

Беру отварной картофель, свежий творог и немного соды — готовлю забытые полтавские лепешки на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальный рецепт, чтобы удивить семью нежными и неожиданно воздушными картофельными оладьями.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, с хрустящей золотистой корочкой лепешки и нежная, пористая, буквально тающая во рту творожно-картофельная серединка. Для приготовления вам понадобится: 500 г отварного картофеля, 200 г творога, 1 яйцо, 3–4 ст. л. муки, 1/2 ч. л. соды, соль по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель разомните в пюре. Творог протрите через сито или разомните вилкой. Соедините картофель, творог, яйцо, соль и муку. В самом конце добавьте соду и быстро перемешайте. Разогрейте на сковороде масло. Столовой ложкой выкладывайте тесто, формируя лепешки. Жарьте на среднем огне под крышкой по 3–4 минуты с каждой стороны до красивого золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной или сливочным маслом.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

