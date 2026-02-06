Жена комика Сабурова отправилась на тренировку по расписанию

Жена комика Нурлана Сабурова Диана сообщила в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена), что отправилась на «тренировку по расписанию». Сам артист находится в московском аэропорту Внуково, ему запретили въезд в Россию на 50 лет.

Тренировки по расписанию, — написала Сабурова.

Ранее появилась информация, что Сабурову запретили въезд в Россию из-за высказываний, критикующих специальную военную операцию, а также из-за попыток незаконно легализоваться в стране. Комик прибыл из Дубая в аэропорт Внуково, где пограничники провели его в изолированное помещение и вручили официальное уведомление.

Позже Сабуров заявил, что у него нет денег на билет, чтобы вылететь из России. Юморист был крайне удивлен сложившейся ситуации и спрашивал, депортируют ли его в Казахстан. По данным источника, за Сабуровым вылетели два воздушных маршала, которые заберут его обратно в Дубай. О возможной депортации комика на родину информации не поступало.

Адвокат Александр Бенхин выразил мнение, что решение о запрете на въезд в Россию для Сабурова вряд ли будет отменено. Эксперт объяснил, что такие шаги принимаются на высоком уровне Федеральной службой безопасности и носят крайне устойчивый характер.