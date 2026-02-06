Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 11:22

Сабуров заявил, что у него нет денег на обратный билет из России

Нурлан Сабуров Нурлан Сабуров Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Стендап-комик из Казахстана Нурлан Сабуров заявил, что у него нет денег на билет, чтобы вылететь из России, передает Telegram-канал «112». По его информации, артист до сих пор находится в московском аэропорту Внуково. Ночью 6 февраля Сабуров прилетел из Дубая, после чего пограничники проводили его в отдельное помещение и вручили официальный документ о запрете въезда в РФ.

Отмечается, что юморист был крайне удивлен сложившейся ситуации и спрашивал, депортируют ли его в Казахстан. По данным источника, за Сабуровым вылетели два воздушных маршала, которые заберут его обратно в Дубай. О возможной депортации комика на родину информации не поступало.

Ранее источник в правоохранительных органах заявил, что Сабурову запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. По его словам, соответствующее решение было принято в интересах нацбезопасности страны. Причина — антироссийские высказывания комика с критикой СВО, а также попытки незаконно легализоваться в РФ.

Адвокат Александр Бенхин выразил мнение, что решение о запрете на въезд в Россию для Сабурова вряд ли будет отменено. Эксперт объяснил, что такие шаги принимаются на высоком уровне Федеральной службой безопасности и носят крайне устойчивый характер.

Нурлан Сабуров
Россия
Казахстан
знаменитости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле раскрыли, встретится ли Путин с главой ОБСЕ
Песков: Путину докладывают о расследовании покушения на генерала Алексеева
Реабилитолог назвал самый полезный вид зимнего спорта
Заставлял исполнять фантазии на видео: дед совратил четырехлетнюю внучку
Российские войска поразили предприятия ВПК, энергетику и транспорт Украины
«Хотел пошутить»: в российском регионе подросток пригрозил взорвать школу
Российская ПВО уничтожила более тысячи беспилотников за неделю
Петербуржец попытался оспорить отцовство, чтобы избежать уплаты алиментов
Учебный день в омской школе закончился для ребенка падением из окна
Врач объяснил, почему россиянка могла умереть в Египте
В Минобороны рассказали об освобождении еще восьми населенных пунктов
Сабуров случайно избежал задержания в Екатеринбурге в начале февраля
Названа сумма, которую остались должны наследнице Баталова Цивин и Дрожжина
Врач назвала способы снижения аппетита
Киев потерял еще один населенный пункт в Сумской области
Стало известно, при какой сумме долга могут запретить выезд из России
Стало известно, что будет с миллионным имуществом комика Сабурова
Стало известно, кому достанется наследство вдовы Баталова
США раскрыли главную «хотелку» Трампа по новому оружейному договору
Жена комика Сабурова отправилась на тренировку по расписанию
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.