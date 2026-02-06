Сабуров заявил, что у него нет денег на обратный билет из России

Стендап-комик из Казахстана Нурлан Сабуров заявил, что у него нет денег на билет, чтобы вылететь из России, передает Telegram-канал «112». По его информации, артист до сих пор находится в московском аэропорту Внуково. Ночью 6 февраля Сабуров прилетел из Дубая, после чего пограничники проводили его в отдельное помещение и вручили официальный документ о запрете въезда в РФ.

Отмечается, что юморист был крайне удивлен сложившейся ситуации и спрашивал, депортируют ли его в Казахстан. По данным источника, за Сабуровым вылетели два воздушных маршала, которые заберут его обратно в Дубай. О возможной депортации комика на родину информации не поступало.

Ранее источник в правоохранительных органах заявил, что Сабурову запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. По его словам, соответствующее решение было принято в интересах нацбезопасности страны. Причина — антироссийские высказывания комика с критикой СВО, а также попытки незаконно легализоваться в РФ.

Адвокат Александр Бенхин выразил мнение, что решение о запрете на въезд в Россию для Сабурова вряд ли будет отменено. Эксперт объяснил, что такие шаги принимаются на высоком уровне Федеральной службой безопасности и носят крайне устойчивый характер.