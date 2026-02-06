Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 12:07

Синоптик спрогнозировал ледяные ливни в Москве в феврале

Синоптик Сергеев предупредил о ледяных ливнях в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
С большой долей вероятности, жители европейской территории России, в том числе Москвы, столкнутся в феврале с ледяными дождями, предупредил в беседе с NEWS.ru синоптик Михаил Семенов. По его словам, это очень неприятное и опасное явление.

Судя по всему, в конце зимы мы не раз увидим такие дожди из-за температурных перепадов и резких колебаний атмосферного давления. Ранее подобные климатические явления происходили, конечно, значительно реже, — пояснил специалист.

О том, что ключевой особенностью февраля, вероятно, станут экстремальные температурные качели, ранее NEWS.ru рассказал метеоролог Александр Сергеев. По его словам, в одних регионах в дневное время температура начнет уходить в плюс, а ночью будет опускаться до отрицательных отметок. В других неожиданно придут затяжные оттепели с дождем.

По данным специалиста, вместо привычного сухого снега россиян ожидают частые смешанные осадки — снег с дождем, мокрый снег и моросящие дожди на фоне отрицательной температуры. В итоге, спрогнозировал Сергеев, во многих регионах асфальт превратится в настоящий каток, плюс ко всему добавятся густые туманы.

