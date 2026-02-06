Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 09:35

Творог, лимонная цедра и песочная крошка. За 35 минут — нежные творожные «бризоли» с золотой шапочкой

Фото: D-NEWS.ru
Беру мягкий творог, свежую лимонную цедру и немного муки — собираю нежные пирожные, похожие на облачко в песочной шубке. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для изящного десерта к вечернему чаю, который впечатляет своей нежностью.

Получается обалденная вкуснятина: тающая, воздушная творожная начинка с яркой цитрусовой ноткой, укрытая сверху золотистой, рассыпчатой песочной крошкой. Для приготовления вам понадобится: 400 г творога, 1 яйцо, 5 ст. л. сахара, цедра одного лимона, 180 г муки, 100 г холодного сливочного масла, щепотка ванилина. Для крошки масло порубите с мукой и 3 ст. л. сахара в мелкую крошку. Для начинки творог разомните с яйцом, оставшимся сахаром, ванилином и лимонной цедрой. В смазанную форму выложите половину крошки и утрамбуйте. Распределите творожную начинку и покройте оставшейся крошкой. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут до румяного верха.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

