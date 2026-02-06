Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 10:40

Юрист объяснил, что поможет бороться с преследователями

Юрист Курбаков: специальные отделы полиции должны расследовать дела о сталкерах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Специальные отделы полиции должны профессионально расследовать дела о сталкерах, заявил NEWS.ru председатель правления Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» юрист Иван Курбаков. По его словам, именно создание таких подразделений поможет реально защитить граждан от навязчивого преследования.

На мой взгляд, следует усилить ответственность правоохранительных органов за необоснованные отказы в возбуждении уголовных дел по уже существующим составам преступлений, связанным с преследованием. Необходимо ввести обязательное обучение сотрудников полиции и судей по вопросам квалификации сталкинга в рамках действующего законодательства. Следует ужесточить наказание за ложные доносы и создать специализированные подразделения в полиции, которые будут профессионально заниматься делами о преследовании. Только комплексный подход к решению существующих проблем может обеспечить реальную защиту граждан от навязчивого преследования, — пояснил Курбаков.

Ранее правозащитник Ева Меркачева заявила, что в России просто необходимо законодательно защитить жертв сталкеров, введя судебный инструмент в виде специальных «охранных ордеров». По словам члена СПЧ, проблема сталкинга является крайне острой.

сталкеры
общество
Россия
юристы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь Баталова Надежда пришла проститься Гитанной Леонтенко
Пьяный сын зарезал тяжелобольного отца из-за нежелания за ним ухаживать
Адвокат ответил, могут ли Сабурову отменить запрет на въезд в Россию
В Госдуме объяснили идею ограничить счета в банках для мигрантов
Делегации Ирана и США возобновили переговоры по ядерной программе в Омане
Покушение на генерал-лейтенанта Алексеева в Москве: подробности, жив ли
Автокредитование в России показало спад
Посол России в Дании назвал последствие затягивания НАТО в Арктику
В ЦБ раскрыли, сколько банковских карт должно хватить россиянину
Автобус со школьниками съехал в кювет под Петербургом
Продюсер ответил, как запрет на въезд в РФ повлияет на карьеру Сабурова
Раскрыты подробности покушения на высокопоставленного сотрудника Минобороны
В ГД готовят второй антифрод-пакет для создания единого щита от мошенников
В Японии заговорили о заключении договора по Курилам с Россией
Жительница Курской области рассказала о жизни в плену и разрыдалась
Узнавший о запрете въезда в Россию Сабуров попал на видео
Четырехлетний ребенок пострадал при пожаре в квартире на востоке Москвы
«Стала разменной монетой»: Дрожжина попросила Надежду Баталову о помощи
Стал известен срок, на который комику Сабурову запретили въезд в Россию
Наступление ВС РФ на Запорожье 6 февраля: замес у Орехова, ложь у Гуляйполя
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.