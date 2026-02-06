Юрист объяснил, что поможет бороться с преследователями

Специальные отделы полиции должны профессионально расследовать дела о сталкерах, заявил NEWS.ru председатель правления Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» юрист Иван Курбаков. По его словам, именно создание таких подразделений поможет реально защитить граждан от навязчивого преследования.

На мой взгляд, следует усилить ответственность правоохранительных органов за необоснованные отказы в возбуждении уголовных дел по уже существующим составам преступлений, связанным с преследованием. Необходимо ввести обязательное обучение сотрудников полиции и судей по вопросам квалификации сталкинга в рамках действующего законодательства. Следует ужесточить наказание за ложные доносы и создать специализированные подразделения в полиции, которые будут профессионально заниматься делами о преследовании. Только комплексный подход к решению существующих проблем может обеспечить реальную защиту граждан от навязчивого преследования, — пояснил Курбаков.