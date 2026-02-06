Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 10:40

Взрослый мужчина возглавил банду насильников из пяти школьников

Мужчина и пятеро подростков изнасиловали школьницу на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В индийском штате Одиша полиция задержала мужчину и пятерых школьников за групповое изнасилование девочки и распространение видеозаписи в Сети, сообщает Hindustan Times. Инцидент произошел в школе во время вечерних занятий.

По данным издания, девятиклассница пришла на занятия, когда преподавателя не было в классе. Тогда появился мужчина с пятью учениками, уговорил ее пойти с ними — они вывели ее в безлюдное место, где изнасиловали, а запись произошедшего опубликовали в соцсетях. Участники угрожали ей расправой, если она обратится в полицию.

Однако семья пострадавшей обратилась к правоохранителям, после чего мужчину арестовали, а несовершеннолетних отправили в исправительные учреждения. Полиция продолжает расследование инцидента.

Ранее самолет, летевший из ирландского Шаннона в Бостон, экстренно приземлился после сообщения об изнасиловании 16-летней девушки на борту. Подозреваемым оказался 58-летний пассажир, сидевший рядом с ней. После задержания ему предстоит не только предстать перед судом, но и возместить авиакомпании убытки, связанные с вынужденным возвратом рейса.

