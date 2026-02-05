Жарила как все, пока не добавила «изюминку» — теперь это наш любимый завтрак с творогом

Беру творог, яйцо и горсть муки — готовлю не просто сырники, а творожники с сочным сюрпризом внутри. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для того, чтобы превратить обычный завтрак в маленький праздник с тающей ягодной сердцевинкой.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, с хрустящей корочкой творожные шарики, а внутри — взрывная сладость и сочность растёкшейся ягоды. Для приготовления вам понадобится: 500 г творога, 1 яйцо, 3-4 ст. л. муки, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, свежие или замороженные ягоды (вишня, смородина, черника), растительное масло для жарки. Творог разомните вилкой, смешайте с яйцом, сахаром, солью и мукой до получения мягкого, немного липкого теста. Сформируйте небольшую лепёшку, в центр положите несколько ягод, аккуратно защипните края, скатав аккуратный шарик, а затем слегка сплюсните его в котлетку. Обжарьте творожники на хорошо разогретом масле на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной или сгущёнкой.

