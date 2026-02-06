Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 09:31

Люблю, когда быстро и просто — этот салат из таких: для него только яйца нужно отварить

Фото: D-NEWS.ru
Люблю, когда блюда готовятся быстро и просто — этот салат из таких! Для него только яйца нужно отварить, дальше дел на пять минут. Салат получается сочным, хрустящим и в меру сытным.

Для приготовления понадобится: 4 вареных яйца, 2 свежих огурца, 150 г твердого сыра, 1 банка консервированной кукурузы, небольшой пучок свежей петрушки, майонез, соль, черный перец. Натрите сыр на крупной терке. Яйца и огурцы нарежьте тонкой соломкой одинакового размера. Петрушку мелко порубите. В салатнице соедините все подготовленные ингредиенты: яичную и огуречную соломку, тертый сыр, кукурузу и петрушку. Добавьте майонез, соль и перец по вкусу, перемешайте. Дайте салату постоять 5–10 минут в холодильнике, чтобы вкусы немного соединились. Подавайте сразу же, чтобы сохранить максимальную свежесть огурцов и хруст.

Ранее стало известно, как приготовить салат из четырех ингредиентов, который можно даже на похудении: 50 ккал на 100 г.

