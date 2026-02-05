Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 15:48

Жарю яйца и собираю простой салат с колбасой и кукурузой: «Любимый» — будете готовить снова и снова

Фото: D-NEWS.ru
Этот салат «Любимый» покоряет своей простотой и вкусом с первой ложки. Нежные яичные блинчики, сочная колбаса, свежий огурец и сладкая кукуруза создают идеальное сочетание. Готовится быстро, выглядит аппетитно и отлично подходит и для будней, и для праздника.

Ингредиенты: свежие огурцы — 2 шт., полукопчёная колбаса — 100 г, кукуруза консервированная — 100 г, яйца — 4 шт., зелёный лук — небольшой пучок, майонез — по вкусу, соль — по вкусу, масло — для жарки.

Яйца взбивают с щепоткой соли и жарят из получившейся смеси тонкие блинчики. Готовые блинчики остужают и нарезают соломкой. Колбасу и огурцы также нарезают тонкой соломкой. В миске соединяют блинчики, колбасу, огурцы, кукурузу и мелко нарезанный зелёный лук. Всё аккуратно перемешивают и заправляют майонезом. Подают сразу или после охлаждения — салат получается сочным, сытным и очень вкусным.

Ранее мы делились рецептом салата с крабовыми палочками и копченой косичкой. Сочный, ароматный и очень вкусный.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
