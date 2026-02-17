Готовлю и не могу остановиться: салат «Деревенский» — теперь любимчик. С грибами, кукурузой и хрустящими сухариками

Зимняя Олимпиада — 2026
Фото: D-NEWS.ru
Простой, сытный и невероятно вкусный салат, который отлично подходит и для праздника, и для обычного ужина. А подача горками на большом блюде делает его особенно эффектным — гости сразу тянутся за ложкой. Сочные помидоры, нежные яйца, ароматные жареные шампиньоны, кукуруза, сыр и хрустящие сухарики создают идеальный баланс вкусов. Такой салат не надоедает и всегда выглядит аппетитно.

Ингредиенты: свежие помидоры — 2 шт., яйца — 3 шт., сыр — 50 г, консервированная кукуруза — ½ банки, чеснок — 2 зубчика, сухарики со вкусом сметаны и лука — 50 г, шампиньоны — 200 г, растительное масло — для жарки, зелень — по желанию, майонез — по вкусу.

Помидоры, яйца и сыр нарезают мелкими кубиками. Шампиньоны режут пластинками и обжаривают на сковороде до румяности, слегка подсаливают и остужают. Чеснок натирают на мелкой тёрке. На большое плоское блюдо выкладывают ингредиенты отдельными горками: помидоры, яйца, сыр, грибы, кукурузу и зелень. Сверху добавляют чеснок и майонез. Перед подачей посыпают сухариками, при желании слегка перемешивают прямо на столе или подают слоями.

Ранее мы делились рецептом ленивой лазаньи с картошкой и фаршем. Не надо варить листы и делать долгий бешамель.

Проверено редакцией
