Автобус со школьниками съехал в кювет под Петербургом

В Ленинградской области автобус, перевозивший школьников, съехал в придорожный кювет, передает 78.ru. Инцидент произошел в деревне Мухоловке Ломоносовского района.

По информации местных жителей, дорога на данном участке была покрыта сплошным слоем льда, что создавало прямую угрозу для безопасности движения транспорта. Предварительно, в результате происшествия дети не пострадали. После инцидента школьники самостоятельно выбрались из автобуса и стали ждать прибытия другого. Однако на улице при этом было −24 градуса.

