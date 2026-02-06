Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 11:05

Автобус со школьниками съехал в кювет под Петербургом

Школьный автобус с детьми попал в кювет на обледеневшей дороге в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Ленинградской области автобус, перевозивший школьников, съехал в придорожный кювет, передает 78.ru. Инцидент произошел в деревне Мухоловке Ломоносовского района.

По информации местных жителей, дорога на данном участке была покрыта сплошным слоем льда, что создавало прямую угрозу для безопасности движения транспорта. Предварительно, в результате происшествия дети не пострадали. После инцидента школьники самостоятельно выбрались из автобуса и стали ждать прибытия другого. Однако на улице при этом было −24 градуса.

Ранее сообщалось, что на Октябрьском мосту в Новосибирске произошло ДТП с участием шести легковых автомобилей и автобуса. Как сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС), в результате происшествия перекрыто пять полос движения.

До этого в Тихвинском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием детей двух и четырех лет. Водитель Toyota неправильно выбрала скорость и не учла погодные условия, выехав на встречную полосу. Там она столкнулась с Mercedes-Benz. В результате аварии малолетние пассажиры Toyota получили тяжелые травмы.

Россия
Ленинградская область
автобусы
школьники
ДТП
