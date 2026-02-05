Зимняя Олимпиада — 2026
Азиатский салат с капустой: один секретный ингредиент меняет все

Рецепт простого и вкусного блюда с пекинской капустой
Рецепт простого и вкусного блюда с пекинской капустой способен поразить воображение даже тех, кто давно освоил азиатскую кухню. Секретный компонент — рисовый уксус (1 ст. л.), который смешивается с арахисовым соусом и превращает обычный салат в произведение кулинарного искусства. Такую технику применяют продавцы еды на ночных рынках Бангкока, а времени на приготовление уходит не больше 10 минут.

Нашинкуйте капусту (400 г) максимально тонко, морковку (1 шт.) и свежий огурец (1 шт.) превратите в изящную соломку. Создайте заправку: соедините арахисовую пасту (3 ст. л.), соевый соус (2 ст. л.), рисовый уксус, жидкий мед (1 ч. л.) и раздавленные зубчики чеснока (2 шт.). При чрезмерной плотности массы влейте несколько ложек подогретой воды.

Объедините все нарезанные овощи, введите измельченные перья зеленого лука (3 шт.) и свежую кинзу (один небольшой пучок). Щедро распределите арахисовый соус по салату и аккуратно все смешайте. Финальный штрих — присыпка из кунжутных семечек (1 ст. л.) и дробленого жареного арахиса (50 г).

Данный рецепт простого и вкусного блюда с пекинской капустой наглядно демонстрирует: восточная гастрономия не требует экзотических продуктов. Именно рисовый уксус становится тем волшебным элементом, который наполняет заправку подлинным азиатским характером и многогранностью вкусовых оттенков.

  • Калорийность на 100 г: 98 ккал.

  • БЖУ: 3,9/6,2/7,4.

Ранее мы делились секретом приготовления брокколи по-японски.

