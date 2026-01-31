Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 17:53

Японский метод приготовления брокколи покорит вас с первой ложки

Как правильно и вкусно приготовить свежую брокколи — читать на NEWS.ru
Большинство хозяек варят брокколи в кипящей воде, но этот способ лишает капусту яркого вкуса и делает соцветия водянистыми. Японские повара открыли миру совершенно другой подход — запекание с мисо-глазурью, которое превращает привычный овощ в деликатес с карамельной корочкой.

Ингредиенты:

  • 400 г свежей брокколи;

  • 2 ст. л. белой мисо-пасты;

  • 1 ст. л. рисового уксуса;

  • 1 ч. л. кунжутного масла;

  • 1 ч. л. меда;

  • щепотка кунжута для сервировки.

Приготовление

Как правильно и вкусно приготовить свежую брокколи по этому рецепту? Разберите капусту на соцветия среднего размера. Смешайте мисо-пасту с уксусом, маслом и медом до однородной консистенции. Обваляйте каждое соцветие в глазури и выложите на противень, застеленный пергаментом.

Запекайте при температуре 200 градусов 18–20 минут до появления золотистых краев. Переверните соцветия на середине приготовления для равномерной прожарки. Готовую брокколи посыпьте кунжутом.

Этот способ сохраняет хрустящую текстуру капусты и раскрывает ее ореховые нотки. Мисо-глазурь создает баланс между сладостью и умами — тем самым пятым вкусом, который делает блюда незабываемыми. Теперь вы знаете, как правильно и вкусно приготовить свежую брокколи без скучной варки.

  • Калорийность на 100 г: 69 ккал.

  • БЖУ: 3,23/2,59/7,32.

Ранее мы делились с вами рецептом затяжного печенья «Мария».

Валентина Еремеева
В. Еремеева
