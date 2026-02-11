Полюбила брокколи благодаря этому рецепту: просто заливаю соцветия яйцом и сметаной — и в духовку

Полюбила брокколи благодаря этому рецепту! Просто заливаю соцветия яйцом и сметаной и ставлю в духовку. Получается сытное и очень аппетитное кушанье.

В процессе запекания брокколи пропитываются сливочной смесью, становясь мягкими, но сохраняя легкий хруст, а сверху их покрывает золотистая, ароматная шапка из расплавленного сыра.

Для приготовления вам понадобится: 400-500 г брокколи (свежей или замороженной), 3 яйца, 200 г сметаны (15-20%), 150 г твердого сыра, соль, черный перец, паприка, сушеный чеснок. Если используете свежую брокколи, разберите ее на соцветия и пробланшируйте в кипящей подсоленной воде 2-3 минуты, затем откиньте на дуршлаг и обсушите. Замороженную брокколи размораживать не обязательно, можно использовать прямо так. Разогрейте духовку до 180°C. Выложите брокколи в форму для запекания равномерным слоем. В миске взбейте яйца со сметаной, солью и специями. Сыр натрите на крупной терке. Большую часть сыра добавьте в яично-сметанную смесь и перемешайте. Залейте этой смесью брокколи. Сверху посыпьте оставшимся сыром. Запекайте в разогретой духовке 20-25 минут, пока заливка не схватится, а сыр сверху не расплавится и не подрумянится.

