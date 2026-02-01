Капуста с яйцами теперь любимый завтрак, наедаюсь этими лепешками досыта до обеда! Лепешки получаются хрустящими снаружи и нежными внутри, капуста успевает пропечься и становится мягкой, но не превращается в кашу.

Для приготовления понадобится: 300 г белокочанной капусты, 2 яйца, 3 ст. л. муки, соль по вкусу, молотый черный перец, другие специи по желанию. Капусту тонко нашинкуйте соломкой. Переложите в глубокую миску, слегка посолите и помните руками, чтобы она дала немного сока и стала мягче. К капусте добавьте яйца, соль, перец и специи. Перемешайте. Постепенно всыпайте муку, продолжая вымешивать. Тесто должно получиться густым, чтобы оно держалось на ложке, но не сухим. Если капуста дала много сока и масса слишком жидкая, добавьте еще немного муки. Разогрейте на сковороде достаточное количество масла. Выкладывайте тесто ложкой, формируя лепешки, и аккуратно разровняйте их лопаткой. Обжаривайте с двух сторон по 3–4 минуты до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной.

