01 февраля 2026 в 06:46

Капуста с яйцами теперь любимый завтрак: наедаюсь этими лепешками досыта до обеда

Фото: D-NEWS.ru
Капуста с яйцами теперь любимый завтрак, наедаюсь этими лепешками досыта до обеда! Лепешки получаются хрустящими снаружи и нежными внутри, капуста успевает пропечься и становится мягкой, но не превращается в кашу.

Для приготовления понадобится: 300 г белокочанной капусты, 2 яйца, 3 ст. л. муки, соль по вкусу, молотый черный перец, другие специи по желанию. Капусту тонко нашинкуйте соломкой. Переложите в глубокую миску, слегка посолите и помните руками, чтобы она дала немного сока и стала мягче. К капусте добавьте яйца, соль, перец и специи. Перемешайте. Постепенно всыпайте муку, продолжая вымешивать. Тесто должно получиться густым, чтобы оно держалось на ложке, но не сухим. Если капуста дала много сока и масса слишком жидкая, добавьте еще немного муки. Разогрейте на сковороде достаточное количество масла. Выкладывайте тесто ложкой, формируя лепешки, и аккуратно разровняйте их лопаткой. Обжаривайте с двух сторон по 3–4 минуты до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной.

Ранее стало известно, как приготовить лепешки с консервированным тунцом.

Дарья Иванова
Д. Иванова
Капуста с яйцами теперь любимый завтрак: наедаюсь этими лепешками досыта до обеда Капуста с яйцами теперь любимый завтрак, наедаюсь этими лепешками досыта до обеда! Лепешки получаются хрустящими снаружи и нежными внутри, капуста успевает пропечься и становится мягкой, но не превращается в кашу.
300 г белокочанной капусты
2 яйца
3 ст. л. муки
соль по вкусу
молотый черный перец
другие специи по желанию
Капусту тонко нашинкуйте соломкой. Переложите в глубокую миску, слегка посолите и помните руками, чтобы она дала немного сока и стала мягче.
К капусте добавьте яйца, соль, перец и специи. Перемешайте.
Постепенно всыпайте муку, продолжая вымешивать. Тесто должно получиться густым, чтобы оно держалось на ложке, но не сухим.
Если капуста дала много сока и масса слишком жидкая, добавьте еще немного муки.
Разогрейте на сковороде достаточное количество масла. Выкладывайте тесто ложкой, формируя лепешки, и аккуратно разровняйте их лопаткой.
Обжаривайте с двух сторон по 3-4 минуты до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной.
Самое популярное
Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов
Общество

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов

