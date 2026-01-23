Из консервированного тунца салаты больше не делаю, пускаю его в лепешки: вкуснятина для завтрака

Из консервированного тунца салаты больше не делаю, пускаю его в лепешки! Получается белковая вкуснятина для завтрака. Лепешки выходят плотными, золотистыми и очень ароматными.

Для приготовления понадобятся: 1 банка тунца в собственном соку, 2 яйца, 3-4 ст. л. кефира, 4-5 ст. л. муки, соль, черный перец по вкусу, щепотка разрыхлителя (по желанию, для пышности), свежая зелень, растительное масло для жарки.

Рецепт: слейте жидкость с тунца и разомните его вилкой в глубокой миске. Добавьте яйца и кефир, хорошо взбейте вилкой или венчиком. Всыпьте мелко нарубленную зелень, соль, перец и разрыхлитель. Постепенно добавляйте муку, постоянно помешивая, до получения консистенции густой сметаны — тесто должно медленно стекать с ложки. Если оно получилось слишком густым, можно добавить еще ложку кефира. Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте немного масла. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя лепешки. Жарьте по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной, плотной корочки. Подавайте горячими со сметаной.

