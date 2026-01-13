С творогом готовлю только лепешки: просто до безобразия — смешал, вылил на сковороду, и завтрак готов

Отказалась от сырников и запеканок, теперь с творогом готовлю только лепешки. Это просто до безобразия — смешал ингредиенты, вылил на сковороду, и завтрак готов.

Они получаются мягкими, слегка влажными внутри, с аппетитной румяной корочкой снаружи и ярким творожным вкусом. Это сытно, полезно и требует минимум усилий. Вам понадобится всего три основных ингредиента: 200 г творога (лучше мягкого, 5–9%), 2 яйца, 2-3 ст. л. муки, щепотка соли, 1 ч. л. сахара или меда, немного растительного масла для жарки. В глубокой миске разомните творог вилкой. Добавьте яйца, соль, сахар и перемешайте до однородной массы. Постепенно всыпьте муку, перемешивая. Тесто должно получиться консистенции густой сметаны. Разогрейте сковороду на среднем огне, смажьте маслом. Порционно выливайте тесто на сковороду, формируя круглые лепешки. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны под крышкой до золотистой корочки.

Подавайте горячими со сметаной, вареньем, медом или свежими ягодами.

