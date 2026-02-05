Хватит ее варить! Запеченная брокколи — гарнир вкуснее основного блюда

Многие недолюбливают брокколи, потому что привыкли видеть ее переваренной и бледной. Но стоит лишь сменить способ приготовления, и этот овощ раскрывается с совершенно новой стороны.

Для этого рецепта вам понадобится 500 г свежей брокколи, 3 ст. л. оливкового масла, 3 зубчика чеснока, 0,5 ч. л. соли, щепотка хлопьев чили и 30 г тертого пармезана (или любого твердого сыра). Разберите брокколи на небольшие соцветия, промойте и обязательно тщательно обсушите бумажным полотенцем. В большой миске смешайте масло, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец. Обваляйте каждое соцветие в этой смеси так, чтобы они были полностью покрыты маслом. Выложите на противень в один слой и запекайте в разогретой до 200°C духовке ровно 15–20 минут. За 5 минут до готовности посыпьте овощи тертым сыром.

Совет: после того как достанете брокколи из духовки, сбрызните ее 1 ч. л. лимонного сока.

Факт: при запекании в брокколи сохраняется гораздо больше витамина С и фолиевой кислоты, чем при варке, так как полезные вещества не уходят в воду, а остаются внутри соцветий под воздействием сухого жара.

