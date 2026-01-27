Салат из четырех ингредиентов, который можно даже на похудении: 50 ккал на 100 г

Салат из четырех ингредиентов, который можно есть даже на похудении и готовится за 5 минут, — это не миф, а реальность. Его калорийность составляет всего около 50 ккал на 100 граммов.

Вкус салата — это яркий контраст и гармония: сладковатая, сочная и хрустящая морковь встречается с освежающей кислинкой яблока, а острый, пикантный чеснок добавляет характер и глубину.

Для его приготовления понадобится: 1 крупная морковь, 1 кисло-сладкое яблоко, 1–2 зубчика чеснока, 3–4 столовые ложки натурального греческого йогурта (1,5–2% жирности). Сырую морковь и яблоко натрите на средней или крупной терке. Чеснок очистите и пропустите через пресс или очень мелко порубите. В миске соедините все ингредиенты. Заправьте салат йогуртом и аккуратно перемешайте до равномерного распределения. Дайте салату постоять 5–10 минут, чтобы вкусы немного соединились, и подавайте. Это идеальный перекус, легкий гарнир к мясу или птице или полноценный низкокалорийный ужин.

