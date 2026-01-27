Быстрый салат к обеду или ужину: нарежете за 10 минут — готовим с крабовыми палочками и помидорами

Этот быстрый салат с крабовыми палочками и помидорами вы нарежете к обеду или ужину за 10 минут.

Его вкус яркий, свежий и гармоничный: сладковатые крабовые палочки отлично сочетаются со сладкой хрустящей мякотью болгарского перца, сочностью помидоров. Все это объединяет легкий слой майонеза, который не перебивает, а лишь подчеркивает вкус каждого ингредиента.

Для приготовления понадобится: 1 упаковка крабовых палочек, 1 крупный помидор, 1 болгарский перец, 150 г твердого сыра, 1 зубчика чеснока, 3-4 ст. л. майонеза. Крабовые палочки, помидор и перец нарежьте небольшими кубиками. Сыр натрите на средней или мелкой терке. Чеснок очистите и пропустите через пресс или мелко порубите. В просторной салатнице соедините все подготовленные ингредиенты: крабовые палочки, помидор, перец, тертый сыр и чеснок. Добавьте майонез и соль по вкусу. Перемешайте салат до равномерного распределения заправки. Перед подачей можно украсить мелко рубленным укропом или петрушкой.

