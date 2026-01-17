Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 15:28

Этот салат можно готовить каждый день — простой и не надоедает: с картошкой и маринованными огурцами

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот салат можно готовить каждый день — он простой, сытный и не надоедает! Каждый компонент играет свою роль: картофель дает насыщенную основу, маринованный огурец добавляет яркую сочность, грибы дарят лесной аромат, а зеленый горошек вносит сладковатую ноту.

Для приготовления понадобятся: 3-4 средние картофелины, 200 г свежих грибов, 2-3 маринованных огурца среднего размера, 150 г консервированного зеленого горошка, пучок свежего укропа, соль и черный перец по вкусу. Картофель отварите в мундире до готовности, остудите, очистите и нарежьте средними кубиками. Грибы нарежьте пластинками и обжарьте до золотистого цвета и полного выпаривания жидкости, посолите. Маринованные огурцы нарежьте кубиками или соломкой. Укроп мелко порубите. В большой салатнице смешайте остывшие картофель и грибы, добавьте огурцы и горошек, предварительно слив с него жидкость. Посолите и поперчите по вкусу. Заправьте салат растительным маслом, перемешайте и щедро посыпьте рубленым укропом.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Каприз» с морковью по-корейски: без слоев и без варки ингредиентов.

