16 января 2026 в 20:28

Простой салат с пекинской капустой и заправкой на яичных желтках: к обеду или ужину

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот простой салат с пекинской капустой с заправкой на яичных желтках можно быстро приготовить к обеду или ужину. Его главная изюминка — уникальный соус из размятых вареных желтков, сметаны и капли майонеза.

Для салата понадобится: половина небольшого кочана пекинской капусты, 1 свежий огурец, 2–3 вареных яйца, небольшой пучок любой свежей зелени (укроп, петрушка, зеленый лук). Для заправки: желтки от сваренных яиц, 3 ст. л. сметаны (15–20%), 1 ч. л. майонеза (по желанию, для связки), соль по вкусу. Яйца сварите вкрутую (8–10 минут), остудите, очистите. Аккуратно отделите белки от желтков. Желтки поместите в небольшую пиалу, разомните вилкой в крошку. Добавьте к желткам сметану, майонез и щепотку соли. Тщательно перемешайте до получения однородного кремообразного соуса. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Огурец нарежьте соломкой или полукольцами. Белки яиц нарежьте кубиками. Зелень мелко порубите. В салатник выложите капусту, огурец, белки и зелень. Заправьте приготовленным соусом.

Салат готов к подаче! Он получается легким, но сытным благодаря яйцам и соусу.

