Забудьте про покупные! Пеку волшебные пряники по рецепту Хогвартса. Дом пахнет уютом и магией. Рецепт

Имбирь дает характерную остринку, корица — сладость и тепло, какао — цвет и шоколадные нотки, а мускатный орех — завершающий бархатный штрих. Эти пряники — не просто выпечка, а билет в волшебный мир «Гарри Поттера».

В сотейнике или маленькой кастрюле соединяю 100 г жидкого меда, 100 г сахара и 100 г сливочного масла. На медленном огне, постоянно помешивая, нагреваю смесь, пока масло и сахар полностью не растворятся. Не доводите до кипения!

Снимаю с огня и сразу добавляю 0,5 ч. л. соды, 1 ч. л. молотой корицы, 1 ч. л. молотого имбиря, 1 ч. л. какао-порошка и щепотку мускатного ореха. Интенсивно перемешиваю — масса начнет пениться и темнеть. Оставляю остывать 5–7 минут.

В теплую (не горячую!) медовую смесь вбиваю 1 яйцо и быстро размешиваю. Затем постепенно начинаю добавлять просеянную муку (около 350 г). Сначала мешаю ложкой, затем вымешиваю руками. Тесто должно получиться гладким, эластичным и перестать липнуть к рукам.

Заворачиваю тесто в пищевую пленку и убираю в холодильник минимум на 2 часа, а можно и на ночь.

Достаю тесто, даю немного согреться при комнатной температуре. Раскатываю на припыленной мукой поверхности в пласт толщиной 4–5 мм. Вырезаю фигурки формочками для печенья.

Выкладываю пряники на противень, застеленный пергаментом. Выпекаю в разогретой до 190 °C духовке 7–9 минут. Они должны немного подняться и слегка зарумяниться по краям. Важно не пересушить! Даю остыть на противне — они станут тверже.

