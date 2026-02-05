Зимняя Олимпиада — 2026
Разминаю творог вилкой — и в духовку! Нежный десерт к чаю — вкусно и просто

Фото: D-NEWS.ru
Беру холодное масло, муку и творог — собираю рассыпчатый пирог, который печется почти сам. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальный десерт, который не требует ни особых навыков, ни много времени, но дарит ощущение домашнего уюта.

Получается обалденная вкуснятина: рассыпчатая, песочная основа и нежная, слегка влажная творожная начинка с ванильным ароматом, которая тает во рту. Для приготовления вам понадобится: для теста: 200 г холодного сливочного масла, 400 г муки, 100 г сахара, 2 яйца, ½ ч.л. соды и соли; для начинки: 500 г творога, 150 г сахара, 2 яйца, ванилин. Масло нарежьте кубиками. Муку смешайте с сахаром, солью и содой. Добавьте масло и порубите ножом или потрите руками в крошку. Вбейте яйца и быстро замесите тесто. Для начинки смешайте творог, сахар, яйца и ванилин до однородности. Разделите тесто на две неравные части. Большую часть распределите по дну и бортикам формы. Выложите творожную начинку. Оставшееся тесто натрите на крупной терке и рассыпьте сверху. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 35-40 минут до золотистого цвета крошки.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
