Творог, заварной крем и безе. Через 30 минут в духовке — волшебные творожные «гнёзда» с хрустящей шапочкой

Беру обычный творог, готовый крем и два яйца — создаю невероятный десерт прямо в формочках. Это гениально просто и впечатляюще вкусно, идеальный способ превратить простые ингредиенты в праздничное угощение без лишних усилий.

Получается обалденная вкуснятина: нежная и влажная творожная основа, бархатный слой заварного крема и хрустящая, воздушная шапка из безе, которая тает на языке.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога, 150-200 г готового заварного крема (или густого ванильного пудинга), 2 яичных белка, 5 ст. л. сахара, 1 ст. л. муки, ванилин. Разомните творог с одной столовой ложкой сахара, ванилином и мукой. Разложите творожную массу по порционным формочкам, сделав углубление в центре. В углубление каждой формочки положите по ложке заварного крема. Белки взбейте с оставшимся сахаром в устойчивую пену. Аккуратно распределите безе поверх крема, полностью закрывая начинку и формируя высокие «гнёзда». Выпекайте в разогретой до 160°C духовке 25-30 минут, пока безе не подрумянится. Подавайте чуть остывшими.

