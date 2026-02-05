В Кремле ответили на публикации о визите советника Макрона в Москву

Кремль не будет подтверждать или опровергать публикации о том, что дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн якобы находился в Москве 3 февраля и проводил контакты с российскими представителями, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Комментарий прозвучал в ответ на вопросы журналистов о соответствующих публикациях в СМИ, сообщает РИА Новости.

Вы знаете, французские источники очень любят «сливать» какую-то информацию в СМИ. Мы давно это знаем. Неоднократно с этим сталкивались. Это первое. Мы также знаем, что Елисейский дворец не стал ни опровергать, ни подтверждать эту информацию. Это второе. Вот из чувства солидарности мы тоже не будем это ни подтверждать, ни опровергать, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия и Франция взаимодействуют на рабочем уровне, но контактов на высшем уровне на данный момент нет. Так представитель Кремля ответил на сообщения из Парижа о подготовке неких контактов российского и французского лидеров Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что регулярные анонсы Макрона скорой беседы с Путиным не являются серьезными и служат лишь игре на публику. Он подчеркнул, что для обсуждения важных тем нужны конкретные идеи, а не «микрофонная дипломатия», которая не приносит позитивного результата.