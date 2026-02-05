Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 12:42

В Кремле ответили на публикации о визите советника Макрона в Москву

Кремль отказался подтверждать или опровергать визит советника Макрона

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Кремль не будет подтверждать или опровергать публикации о том, что дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн якобы находился в Москве 3 февраля и проводил контакты с российскими представителями, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Комментарий прозвучал в ответ на вопросы журналистов о соответствующих публикациях в СМИ, сообщает РИА Новости.

Вы знаете, французские источники очень любят «сливать» какую-то информацию в СМИ. Мы давно это знаем. Неоднократно с этим сталкивались. Это первое. Мы также знаем, что Елисейский дворец не стал ни опровергать, ни подтверждать эту информацию. Это второе. Вот из чувства солидарности мы тоже не будем это ни подтверждать, ни опровергать, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия и Франция взаимодействуют на рабочем уровне, но контактов на высшем уровне на данный момент нет. Так представитель Кремля ответил на сообщения из Парижа о подготовке неких контактов российского и французского лидеров Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что регулярные анонсы Макрона скорой беседы с Путиным не являются серьезными и служат лишь игре на публику. Он подчеркнул, что для обсуждения важных тем нужны конкретные идеи, а не «микрофонная дипломатия», которая не приносит позитивного результата.

Эммануэль Макрон
Россия
Франция
Дмитрий Песков
Кремль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Похорошевший Галкин вернулся в лоно семьи после поездки в Куршевель
Стало известно, кто в первую очередь пострадает от непродления ДСНВ-3
Новый образ Пугачевой восхитил поклонников
Пенсионерка стала миллионером после 40 лет неудач в лотереях
Нутрициолог опровергла распространенный миф о режиме питания
Рыбак показал фото с выловленной в море рыбой размером с человека
Удар по многоэтажке, раненый младенец, 167 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 5 февраля
Суд в Петербурге обязал банк выплатить 1 млн рублей из-за автокредита
«Возникает нюанс»: военэксперт назвал главный недостаток ВПК США
Модель OnlyFans, 50-летние сноубордисты: кто едет на ОИ-2026
Американист ответил, почему США должны быть заинтересованы в продлении ДСНВ
«Тревожный сигнал»: Дуров назвал Испанию государством тотальной слежки
Уиткофф сообщил, о чем договорились Россия и Украина в Абу-Даби
Военный эксперт ответил, какое оружие станет главным для США
Напавшего на детский садик мужчину задержали
Пострадавшей при нападении мужчины с ножом на детсад потребовалась помощь
В Госдуме оценили, насколько эффективно сотрудники работают на удаленке
Симоньян восхитилась внешностью бывшей жены Кеосаяна
Кинолог назвал способы успокоить собаку в отсутствие хозяина
В США оценили переговоры по Украине в Абу-Даби
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.